Щонайменше 538 мобілізованих росіян загинули в Україні за три місяці, - російська служба ВВС

Ця цифра не включає дані про загиблих під час обстрілу в новорічну ніч будівлі ПТУ в Макіївці

З початку часткової мобілізації на росії для війні в Україні загинули щонайменше 538 мобілізованих росіян. Про це повідомляє російська служба ВВС, яка спільно з виданням «Медіазона» здійснює поіменний підрахунок померлих, пише Радіо Свобода.

При підрахунку використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ та регіональної влади, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою, наголошують журналісти.

Ця цифра не включає дані про загиблих під час обстрілу в новорічну ніч будівлі ПТУ в Макіївці Донецької області, яка переобладнана під казарму, – їхні імена поки не відомі, і розбір завалів ще не закінчено.

Міністерство оборони росії визнало загибель 63 осіб, також багато хто вважається зниклими безвісти. Телеграм-канали з посиланнями на свідчення очевидців заявляють, що кількість загиблих у Макіївці може сягати кількох сотень.