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ПОЛІТИКА

Щонайменше 6000 дітей із тимчасово захоплених українських територій росіяни вивезли до Криму - Укрінформ

16 січня 2023, 15:37
Щонайменше 6000 дітей із тимчасово захоплених українських територій росіяни вивезли до Криму - Укрінформ
Фото: Укрінформ
Батькам цих дітей, особливо на тимчасово окупованій Херсонщині, погрожували

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну із тимчасово захоплених територій до окупованого Криму російські окупанти вивезли щонайменше шість тисяч дітей.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

“Від початку повномасштабного вторгнення до кінця 2022 року Крим прийняв на так званий відпочинок щонайменше шість тисяч дітей із “новоокупованих українських територій”. При цьому значну кількість дітей розміщували навіть не в літніх таборах, а в спеціальних кадетських корпусах та училищах військового спрямування, мілітаризуючи їх”, - розповіла Рашевська.

Батькам цих дітей, особливо на тимчасово окупованій Херсонщині, погрожували: або вони добровільно віддають дітей до загонів так званої “Юнармії”, або їх вивозять у “табір” до Криму.

"У Криму минулого року “раптово” з’явилися додаткові місця в школах, дитячих садочках. Тобто після повномасштабного вторгнення окупанти готувалися, щоб приймати на півострові незаконно вивезених дітей. Деякі батьки досі точно не знають, де знаходяться їхні діти: у Ялті, Гурзуфі чи, можливо, їх депортували до росії”, - зауважила юристка.

Окупаційні органи не розголошують інформацію про депортацію дітей із тимчасово окупованого Криму до рф.

“Однак інформація щодо цього з’являється. Наприклад, один із депутатів держдуми сказав, що через Крим могли депортувати до рф щонайменше 500 дітей. Імовірна кількість дітей, яких у такий спосіб вивезли до росії, значно більша”, - додала Рашевська.

За її словами, 28 родин із тимчасово окупованого Криму взяли на виховання незаконно вивезених із материкової України дітей.

“Тут слід з’ясувати, про які саме сім’ї йдеться. Про сім’ї українських громадян, які так вчинили, аби дітей не вивезли до росії, чи про росіян”, - наголосила юристка.


КримвійнадітиУкраїнарф тероризм

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