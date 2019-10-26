На забезпечення та розвиток української залізниці щороку потрібно виділяти інвестиції у розмірі 108 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів гривень, аніж інвестиції на залізницю Польщі.

Щороку українська залізниця потребує на двадцять міліардів гривень більше інвестицій, ніж польська про це повідомив член правління Укрзалізниці Ремігіуш Пашкевич, передає прес-служба "Укрзалізниці", зазначає "Громадське".

"Сьогодні у нас приблизно 5000 км базової мережі характеризуються простроченим зношенням і потребують реконструкції. Додайте до цього ще й інвестиції в автоматизацію залізниці", - повідомив Пашкевич.

Він зазначив, що польська залізнична інфраструктура, яка майже еквівалентна українській, але перебуває у набагато кращому стані, щороку потребує набагато менше інвестицій, а саме близько 3,5 мільярда доларів (88 мільярдів гривень).

Також член правління "Укрзалізниці" розкритикував рішення уріз стягувати з Укрзалізниці податок на землю.

"Це абсурд. Податок на землю під інфраструктурою повинен бути "нуль", і це має бути закріплено на законодавчому рівні. Ми комунікуємо з цього приводу з представниками політичного істеблішменту, пояснюємо нашу позицію", - додав Пашкевич.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів повернув "Укрзалізницю" у сферу управління Мінінфраструктури.