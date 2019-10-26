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Щороку українська залізниця потребує на двадцять міліардів гривень більше інвестицій, ніж польська

На забезпечення та розвиток української залізниці щороку потрібно виділяти інвестиції у розмірі 108 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів гривень, аніж інвестиції на залізницю Польщі.
Щороку українська залізниця потребує на двадцять міліардів гривень більше інвестицій, ніж польська UA|TV

Щороку українська залізниця потребує на двадцять міліардів гривень більше інвестицій, ніж польська про це повідомив член правління Укрзалізниці Ремігіуш Пашкевич, передає прес-служба "Укрзалізниці", зазначає "Громадське".

"Сьогодні у нас приблизно 5000 км базової мережі характеризуються простроченим зношенням і потребують реконструкції. Додайте до цього ще й інвестиції в автоматизацію залізниці", - повідомив Пашкевич.

Він зазначив, що польська залізнична інфраструктура, яка майже еквівалентна українській, але перебуває у набагато кращому стані, щороку потребує набагато менше інвестицій, а саме близько 3,5 мільярда доларів (88 мільярдів гривень).

Також член правління "Укрзалізниці" розкритикував рішення уріз стягувати з Укрзалізниці податок на землю.

"Це абсурд. Податок на землю під інфраструктурою повинен бути "нуль", і це має бути закріплено на законодавчому рівні. Ми комунікуємо з цього приводу з представниками політичного істеблішменту, пояснюємо нашу позицію", - додав Пашкевич.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів повернув "Укрзалізницю" у сферу управління Мінінфраструктури.

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26 10 2019 13:00
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