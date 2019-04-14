Щось пішло не так: у Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
"Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також служба повідомлень WhatsApp, були недоступні в неділю більше трьох годин", - йдеться в повідомленні ВВС з посиланням на дописи користувачів.
Сайт Down Detector повідомив, що тисячі людей у всьому світі скаржилися на те, що три сервіси, що належать компанії Facebook, перестали працювати з 11.30 за британським літнім часом.
Користувачам Facebook було надіслано повідомлення: "Щось пішло не так".
О 14:50 було повідомлено, що проблему вирішено.
Facebook не зазначив причину збою в роботі, або кількість постраждалих користувачів.
Нагадаємо, що компанія Facebook планує створити в соцмережі окремий розділ для "новин високої якості" та платити виданням за такі матеріали.
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