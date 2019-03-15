"Схеми": Гелетей засекретив дані про зруйновану пам’ятку на ділянці Порошенка біля Лаври
Раніше слідство встановило, що під час будівництва на ділянці Порошенка у Царському селі зруйнували пам’ятку – частину Олексіївського люнету бастіону Київської фортеці, йдеться у розслідуванні "Схем".
Однак попри факт кримінального злочину міліція закрила це провадження на четвертий місяць президентства Порошенка – ще у 2014 році.
А восени 2018 року, коли журналісти "Схеми" почали офіційно запитувати дозвільні документи щодо будівництва на цій ділянці, управління Держохорони вилучило цю інформацію з щонайменше трьох різних державних установ.
Дані про будівництво Порошенка в історичній частині столиці віднесли до службової та державної таємниці.
Журналісти з'ясували, що дозвільні документи на забудову, реставрацію, охоронні договори на пам’ятку, результати інспекційних перевірок тощо були вилучені з Міністерства культури, з двох різних департаментів КМДА (охорони культурної спадщини та з питань архітектурно-будівельного контролю), та з Інституту археології НАН України.
На запит про інформацію ці установи посилалися або на лист УДО від 12 листопада 2018 року, за яким така інформація віднесена до "державної таємниці", або казали, що запитувані документи "знаходяться на тимчасовому зберіганні в УДО".
Міністр культури Євген Нищук на питання журналістів відповів коротко, що він "не в курсі справи".
В УДО на запит програми відповіли, що "інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Управлінні державної охорони України, затвердженого наказом УДО від 27.02.2018 № 85. З цих підстав, відповідно до статті 22 закону про доступ до публічної інформації та статті 20 закону про інформацію запитувана інформація не може бути надана".
Журналісти також звернулись із запитом на ім’я Петра Порошенка до Адміністрації президента, але там не надали коментарів до ефіру програми.
Сам Порошенко також відмовився відповісти на питання журналіста.
"Я зараз на мітингу, вибачте", – сказав президент.
Нагадаємо, У 2015 році "Схеми" повідомляли, що Петро Порошенко через оборудку отримав землю в Царському селі.
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