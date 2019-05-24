"Схеми": Кортеж Коломойського тричі приїжджав до маєтку Тимошенко і побував у Грановського

16 травня Коломойський повернувся в Україну разом зі співвласником "95 кварталу" Тимуром Міндічем та народним депутатом від групи "Відродження" Андрієм Шипком

Після повернення в Україну олігарх Ігор Коломойський встиг зустрітися з бізнес-партнерами, трьома депутатами групи "Відродження" та співвласником "Кварталу 95". Також його кортеж тричі побував у маєтку Юлії Тимошенко та заїхав до ймовірного маєтку народного депутата від БПП Олександра Грановського.

Після прильоту з Дніпра до Києва олігарха побачили в одному з ресторанів у компанії народних депутатів від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка, Євгена Гєллєра, бізнес-партнера олігарха Геннадія Боголюбова, бізнесмена Павла Фукса та того ж таки Міндіча, йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

У день інавгурації Володимира Зеленського 20 травня кортеж Коломойського їздив до котеджного містечка "Срібна затока", де мешкає лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Туди ж автомобілі олігарха попрямували й увечері 21 травня, а на наступний день Зеленський зустрівся з лідерами фракцій Верховної Ради для обговорення розпуску парламенту. Тимошенко на цій зустрічі підтримала розпуск Ради.

У цей же день кортеж Коломойського в третій раз приїхав до маєтку Тимошенко. На наступний день у Раді журналісти поцікавилися у депутатки про причину цих візитів.

"Дорогі друзі, я думаю, навряд чи він відвідував. Ви знаєте, скільки там різних…", - відповіла вона.

На запитання, чи зустрічалася вона з Коломойським, Тимошенко не відповіла.

У цей же день кортеж Коломойського заїжджав на закриту територію, на якій, за інформацією журналістів, розташований будинок депутата від БПП Олександра Грановського, якого називали за часів президента Петра Порошенка тіньовим куратором судової системи та органів прокуратури.

Сам Грановський заперечив, що володіє маєтком за містом.

Коломойський також заперечує зустрічі з Тимошенко і Грановським. За його словами, він відправляє кортеж "за адресами відомих осіб", аби створити "систему дезорієнтації журналістів". Коломойський пояснив це тим, що журналісти" організували відрите стеження за ним".

Він розповів, що добре знайомий з Тимошенко, тому їхня охорона домовляється про заїзд його кортежу на території маєтку депутатки.

"Дивіться, скоро ми поїдемо до Кононенка... Я вам дам перелік. Єдине, ще з охороною Порошенка не домовились - як ми там будемо пересиджувати", - додав олігарх.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявляв, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зверталася до нього з проханням про підтримку на президентських виборах.

Також, Ігор Коломойський заявив, що є "консультантом" "партії мерів", про створення якої раніше повідомили очільник Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов.