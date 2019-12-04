"Схеми": Представник Зеленського допоміг скасувати заборону на в'їзд акторові зі "Сватів"

Офіційний уповноважений представник кандидата в президенти Володимира Зеленського допоміг російському акторові Федору Добронравову в суді скасувати заборону на в'їзд в Україну.

Журналісти програми виявили, що адвокат Сергій Кальченко, який від імені ТОВ "Кіноквартал" здійснював юридичний супровід у справі про оскарження постанови про заборону Добронравову на в'їзд, а також демонстрацію фільмів з його участю - це єдиний уповноважений представник Зеленського в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, повідомляє "Радіо Свобода".

Сам юрист працює в столичній фірмі Hillmont Partners. Підтвердження цього можна знайти на сайті фірми. Ще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук є довіреною особою кандидата Зеленського.

26 березня Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії СБУ щодо звернення до Міністерства культури про внесення Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, і скасував цей наказ Міністерства культури, а також наказ Державного агентства з питань кіно в частині анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування серіалу.

При цьому в Службі безпеки запевняють, що здали всі документи правильно і відповідно до чинного законодавства.

"Усе з нашою довідкою було добре. Скасовано всі відповідні постанови, і мою, і Міністерства культури. Ми глибоко переконані, що рішення судове є незаконним, і подали апеляцію, тому наше рішення про закриття в'їзду наразі чинне", - заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких підтримував анексію Криму. Також він неодноразово відвідував півострів з порушенням українського законодавства.

Після цього художній керівник Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах.

Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати". У січні 2018 року Окружний адмінсуд Києва відмовився скасувати цю заборону за позовом Студії "Квартал 95".