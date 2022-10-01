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Шевченка сьогодні можуть звільнити з "Дженоа" - ЗМІ

Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок
Українського тренера можуть змінити Давіде Баллардіні чи Роландо Маран.
Шевченка сьогодні можуть звільнити з "Дженоа" - ЗМІ Андрій Шевченко Фото: tsn.ua

Клуб італійської Серії А "Дженоа" розглядає варіант зі звільненням Андрія Шевченка з посади головного тренера, передає Укрінформ.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, українця можуть звільнити після поразки від "Спеції" (0:1) у 21-му турі Серії A. Сам Шевченко пропустив матч через позитивний тест на коронавірус.

Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши "Салернітану" (1:0).

"Дженоа" посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця команда Шевченка відстає на п'ять очок.

Нагадаємо, що польський футбольний союз розглядає можливість викупу у італійського клубу «Дженоа» контракту українського тренера Андрія Шевченка

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10 01 2022 10:37
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