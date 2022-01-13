Шевченко отримає 20 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту з "Дженоа"

Сьогодні український тренер може провести останній матч на чолі "Дженоа".

За інформацією італійських ЗМІ, Андрій Шевченко та "Дженоа" обговорюють дострокове розірвання контракту, передає Укрінформ.

При цьому керівництву «Дженоа» у разі звільнення тренера доведеться заплатити чималу компенсацію (майже 20 мільйонів євро), оскільки наприкінці минулого року сторони підписали контракт до середини 2024 року.

Сьогодні, 13 січня, Шевченко може провести останній матч на чолі «Дженоа». Генуезці зіграють із «Міланом» в 1/8 фіналу Кубка Італії. Початок о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв Укрінформ, Шевченко очолив «Дженоа» на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши «Салернітану» (1:0).

«Дженоа» посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця команда Шевченка відстає на п'ять очок.