СПОРТ НОВИНИСьогодні український тренер може провести останній матч на чолі "Дженоа".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шевченко отримає 20 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту з "Дженоа"
Андрій Шевченко. Фото з офіційного сайту ФК "Динамо" (Київ)
За інформацією італійських ЗМІ, Андрій Шевченко та "Дженоа" обговорюють дострокове розірвання контракту, передає Укрінформ.
При цьому керівництву «Дженоа» у разі звільнення тренера доведеться заплатити чималу компенсацію (майже 20 мільйонів євро), оскільки наприкінці минулого року сторони підписали контракт до середини 2024 року.
Сьогодні, 13 січня, Шевченко може провести останній матч на чолі «Дженоа». Генуезці зіграють із «Міланом» в 1/8 фіналу Кубка Італії. Початок о 22:00 за київським часом.
Як повідомляв Укрінформ, Шевченко очолив «Дженоа» на початку листопада. Під його керівництвом команда жодного разу не виграла у дев'яти матчах чемпіонату, зазнавши шести поразок. Єдину перемогу українець здобув у Кубку Італії, обігравши «Салернітану» (1:0).
«Дженоа» посідає передостаннє місце у Серії A з однією перемогою у 21 матчі. Від рятівного місця команда Шевченка відстає на п'ять очок.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2022 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles