Шевченко погодився очолити збірну Польщі – ЗМІ

Представлення нового головного тренера збірної Польщі заплановане на 31 січня.

Колишній головний тренер збірної України та «Дженоа» Андрій Шевченко погодився очолити збірну Польщі, передає Укрінформ.

За інформацією польських ЗМІ, Шевченко погодив із Польським футбольним союзом (PZPN) усі умови контракту. Зарплата українця становитиме 2,5 мільйона євро на рік: частину платитиме Польська футбольна спілка, решту – спонсори.

Шевченка звільнили з посади головного тренера «Дженоа» минулого тижня, але генуезький клуб все ще не розірвав із ним контракт.

Як повідомляв Укрінформ, Польща зіграє з Росією у плей-офф відбору ЧС-2022.