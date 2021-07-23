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Шевченко про нову програму співпраці з МВФ: Ми сфокусовані на реалізації діючої програми

З боку НБУ питання перемовин України і МВФ про початок нової програми співпраці не обговорювали - у Нацбанку сфокусовані на реалізації діючої програми.
Шевченко про нову програму співпраці з МВФ: Ми сфокусовані на реалізації діючої програми Фото: Google

Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, відповідаючи на питання журналістів, пише "Економічна правда".

"Щодо перемовин щодо нової програми - хочу сказати, що ми з боку НБУ таке питання не обговорювали і ми сфокусовані на реалізації діючої програми", - сказав Шевченко, відповідаючи на питання, чи починала Україна перемовини з МВФ про початок нової програми співпраці, оскільки до завершення чинної програми stand by залишилось пів року. 

"Для нас найголовніше не форма, в якій це буде реалізовано - продовження чи нова програма, а суть - це реформи та дешеве фінансування від МВФ. Ключові структурні маяки переходять від програми в програму, тож варто сконцентруватись на їх виконанні", - додав він.

Нагадаємо, що Нацбанк обговорив із представниками Мінфіну США подальшу співпрацю з МВФ

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23 07 2021 10:55
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