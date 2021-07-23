Шевченко про нову програму співпраці з МВФ: Ми сфокусовані на реалізації діючої програми
Про це на прес-брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, відповідаючи на питання журналістів, пише "Економічна правда".
"Щодо перемовин щодо нової програми - хочу сказати, що ми з боку НБУ таке питання не обговорювали і ми сфокусовані на реалізації діючої програми", - сказав Шевченко, відповідаючи на питання, чи починала Україна перемовини з МВФ про початок нової програми співпраці, оскільки до завершення чинної програми stand by залишилось пів року.
"Для нас найголовніше не форма, в якій це буде реалізовано - продовження чи нова програма, а суть - це реформи та дешеве фінансування від МВФ. Ключові структурні маяки переходять від програми в програму, тож варто сконцентруватись на їх виконанні", - додав він.
Нагадаємо, що Нацбанк обговорив із представниками Мінфіну США подальшу співпрацю з МВФ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам