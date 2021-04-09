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Шевченко заявив, що хотів продовжити контракт зі збірною України, але йому не запропонували

"Контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не говорив про те, що йду", - зауважив Андрій Шевченко
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.
Шевченко заявив, що хотів продовжити контракт зі збірною України, але йому не запропонували Андрій Шевченко. Фото з офіційного сайту ФК "Динамо" (Київ)

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не говорив про те, що йду. Контракт був підписаний саме таким чином, оскільки я хотів підвести підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто продовжувати контракт. Ми зі свого боку хотіли продовжувати працювати зі збірною", - цитує Шевченка видання football.ua.

"Я констатую факти. Я упродовж двох тижнів чув дуже багато розмов і вважаю, що вболівальники, журналісти і вся громадськість повинні знати, як все відбувалося. Зараз із Павелком у нас немає контактів. За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні і ті самі цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", - зазначив він.

Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році. На Євро-2020, що пройшов цього літа, команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу. На початку серпня Шевченко оголосив, що його контракт зі збірною України закінчився. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Петраков.

Нагадаємо, що гравці зворушливо подякували Андрію Шевченку за спільну роботу в збірній

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04 09 2021 10:35
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