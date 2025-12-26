Шість українських банків підписали консорціумний кредит для ОПК на 21,5 млрд грн – Шмигаль

Шість українських банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 мільярда гривень для фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу.

За словами Шмигаля, над створенням умов для цього консорціуму Міноборони працювало понад чотири місяці разом із НБУ, Мінфіном і банківським сектором. Банком-організатором консорціумного кредиту став державний банк.

Як пояснив міністр, угода дозволить українській оборонній індустрії масштабувати свої можливості й модернізувати виробництво.

"Це означає більше зброї українського виробництва для наших захисників", — наголосив Шмигаль.

Очільник оборонного відомства нагадав, що держава вже підтримує українських виробників пільговими кредитами. Так, за 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 мільярдів гривень. Також Міноборони дозволило виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

У Національному банку розповіли, що угода діятиме три роки, а кредит надається із забезпеченням у вигляді державної гарантії.

Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що це не перший випадок, коли українські банки об’єднали зусилля для підтримки критично важливих галузей економіки. Зокрема, він зазначив, що раніше банківський сектор консолідувався для фінансування й кредитної підтримки енергетичного сектору.