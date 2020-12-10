Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Шкарлет пообіцяв не виселяти студентів з гуртожитків через карантин

Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу
Т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет запевнив студентів, що їх не будуть примусово виселяти з гуртожитків, водночас будуть надані рекомендації щодо від'їзду з гуртожитків додому, а адміністрації ЗВО мають зберегти за студентом місце в гуртожитку та перерахувати плату.
Шкарлет пообіцяв не виселяти студентів з гуртожитків через карантин Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінфором, про це він написав в Телеграмі.

"Вельмишановні студенти! Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієї позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

Він наголосив, що МОН нададуть рекомендації щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон та інших). Водночас Шкарлет наголосив, що адміністрації ЗВО будуть зобов'язані зберегти місце проживання студента у гуртожитку та обов'язково перерахувати сплачені за гуртожиток кошти (у разі виїзду з гуртожитку з 15 жовтня до 15 листопада).

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - написав Шкралет.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомив у неділю, що в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, осінні канікули у школах розпочнуться раніше.

За добу в Україні виявили 4 420 нових випадків COVID-19. З 12 жовтня в Україні вступає в дію нове епідемічне зонування: в червоній" зоні - Канів та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони.

Читайте також: Міносвіти не буде усувати чиновника, якого підозрюють у привласненні 2 млн гривень

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2020 15:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.