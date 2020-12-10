Шкарлет пообіцяв не виселяти студентів з гуртожитків через карантин

Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу

Т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет запевнив студентів, що їх не будуть примусово виселяти з гуртожитків, водночас будуть надані рекомендації щодо від'їзду з гуртожитків додому, а адміністрації ЗВО мають зберегти за студентом місце в гуртожитку та перерахувати плату.

Як передає Укрінфором, про це він написав в Телеграмі.

"Вельмишановні студенти! Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієї позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

Він наголосив, що МОН нададуть рекомендації щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон та інших). Водночас Шкарлет наголосив, що адміністрації ЗВО будуть зобов'язані зберегти місце проживання студента у гуртожитку та обов'язково перерахувати сплачені за гуртожиток кошти (у разі виїзду з гуртожитку з 15 жовтня до 15 листопада).

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - написав Шкралет.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький повідомив у неділю, що в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, осінні канікули у школах розпочнуться раніше.

За добу в Україні виявили 4 420 нових випадків COVID-19. З 12 жовтня в Україні вступає в дію нове епідемічне зонування: в червоній" зоні - Канів та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони.

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