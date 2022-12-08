Шкарлет: Школи готові до навчання, але рішення щодо форми освітнього процесу приймати батькам

Держава та громади готують навчальні заклади до прийняття учнів у змішаному режимі, проте остаточне рішення за батьками.

Про це розповів міністр освіти та науки Украъни Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону єдиних новин 12 серпня, передає Українська правда.

Він зазначив, що початок навчання і формат залежатиме від безпекової ситуації.

"Рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде прийматися перш за все батьками. На сьогодні держава, громади, засновники готують заклади освіти до початку навчального року, організація може змінюватися. Ми готові до того, що процес навчання буде в змішаному режимі", – повідомив Шкарлет.

Міністр освіти додав, що програму та підходи переглянули ще під час першої хвилі пандемії коронавірусу.

"Змінили контент, предметність і черговість, щоб були мінімальні втрати в освітньому процесі. Зраз акцент – на системне шкільне навчання", – зазначив він.

За його словами, вчителі можуть внести зміни, якщо діти погано засвоюватимуть матеріал. Наприклад, удосконалити календарний план чи побудувати індивідуальну освітню траєкторію для учнів.

Раніше повідомлялось, що більшість батьків обрали для своїх дітей дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році, лише 13,8% проголосували за очну форму.