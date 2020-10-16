Шмигаль доручив місцевій владі до 19 жовтня забезпечити виборчі дільниці засобами індивідуального захисту
Як пише Інтерфакс-Україна, на нараді Шмигаль повідомив, що гроші на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту були перераховані до місцевих бюджетів.
"Доручаю головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження про можливі недобросовісні дії представників влади на місцях. До понеділка прошу все зробити, щоб ділянки були забезпечені всім необхідним і вибори відбулися в безпечних умовах", - наводить слова прем'єра прес-служба уряду.
Крім того, Шмигаль дав доручення міністру охорони здоров'я Максиму Степанову в найкоротші терміни вирішити питання з довідками для забезпечення голосування хворих на COVID-19, що перебувають на лікуванні вдома, а також доручив відповідальним особам поінформувати голів ОДА про порядок проведення голосування в інфекційних лікарнях.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
Нагадаємо, що виборці з COVID-19 зможуть проголосувати в медзакладах - Степанов
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