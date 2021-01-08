БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 31 липня вже понад 25 інвесторів хочуть скористатися законом про "інвест-нянь" та звернулися до UkraineInvest.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль: на сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися законом про "інвест-нянь"
Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь"
Фото: Вікіпедія
Про це він повідомив на Фейсбук.
Прем’єр додав, що загальний обсяг їх проєктних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів США.
У повідомленні також вказується, що цього тижня на засіданні Уряду затвердили порядок та методологію оцінювання інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.
"Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь", – зазначив він.
Кабінет Міністрів на засіданні 23 червня схвалив порядок взаємодії "інвестнянь" з інвесторами та владою.
Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.
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01 08 2021 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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