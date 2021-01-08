Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Шмигаль: на сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися законом про "інвест-нянь"

Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь"
Прем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 31 липня вже понад 25 інвесторів хочуть скористатися законом про "інвест-нянь" та звернулися до UkraineInvest.
Шмигаль: на сьогодні є вже понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися законом про "інвест-нянь" Фото: Вікіпедія
Про це він повідомив на Фейсбук.
 
Прем’єр додав, що загальний обсяг їх проєктних інвестицій вже становить 1,7 млрд доларів США.
 
У повідомленні також вказується, що цього тижня на засіданні Уряду затвердили порядок та методологію оцінювання інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.
 
"Це ще один крок до повноцінної реалізації закону про "інвест-нянь", – зазначив він.
 
Кабінет Міністрів на засіданні 23 червня схвалив порядок взаємодії "інвестнянь" з інвесторами та владою.
 
Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2021 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.