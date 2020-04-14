Шмигаль обговорив із послом Франції в Україні будівництво заводу з очищення води в Маріуполі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном великі інфраструктурні проекти й проекти з відновлення Донбасу, зокрема будівництво заводу з очищення води в Маріуполі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Вдячний Франції за допомогу у поверненні громадян України. Також сподіваюсь, що Франція не буде вживати якихось заходів до українців, які не зможуть залишити країну з об’єктивних причин", - наводить слова Шмигаля прес-служба уряду.
Крім того, сторони домовилися про співпрацю за двома стратегічними напрямами: великі інфраструктурні проекти й проекти з відновлення Донбасу. Зокрема, йдеться про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.
Інший проект стосується виробництва локомотивів. У рамках цієї програми саме українські підприємства можуть стати частиною великого виробничого ланцюга.
"Вдячний владі Франції, яка розробила і буде фінансувати цей проект. За цей жест політичної та економічної підтримки", - сказав прем'єр.
Зокрема, одним з аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок і рухомого складу. Серед іншого, сторони обговорили співпрацю в енергетичній галузі.
Під час зустрічі було досягнуто домовленості про проведення найближчим часом онлайн-засідання для обговорення реалізації цих ініціатив.
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