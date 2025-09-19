Шмигаль повідомив, що вже 25 закордонних оборонних компаній локалізують виробництво в Україні

Компанії перебувають на різних етапах локалізації

Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями й наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Міністр зазначив, що кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.

“Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й “данську модель”, Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська”, – сказав Шмигаль в коментарі Politico.

Як зазначив міністр, щоб мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, створено Defence City. Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.