Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шмигаль повідомив, що вже 25 закордонних оборонних компаній локалізують виробництво в Україні

19 вересня 2025, 11:35
Шмигаль повідомив, що вже 25 закордонних оборонних компаній локалізують виробництво в Україні
facebook.com
Компанії перебувають на різних етапах локалізації
Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями й наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.
 
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. 
 
Міністр зазначив, що кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом. 
 
Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й “данську модель”, Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська”, – сказав Шмигаль в коментарі Politico.
 
Як зазначив міністр, щоб мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, створено Defence City. Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги.
 
Денис Шмигаль закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва. 
 
Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи”, – наголосив міністр оборони.

 

Шмигальросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Холман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється