Шмигаль про громадський транспорт: Кожне місто має розумно підходити до цього питання
Кожне місто має адаптивно і розумно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише "Економічна правда".
"Запуск громадського транспорту ми плануємо робити у тому числі у рамках нашої концепції "адаптивного карантину". І тут у нас спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти цього рішення будуть чітко прораховані", - сказав Шмигаль.
"Громадський транспорт, особливо у великих містах, - це одразу ризик сотень нових хворих, і тут треба діяти поступально і дивитись у першу чергу на питання безпеки. Кожен міський голова, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті", - додав він.
"Кількість громадського транспорту треба збільшувати з 11 травня, щоб забезпечити людям можливість добиратись до місць роботи для того бізнесу, який вже буде відкритий. І кожне місто, кожен орган місцевого самоврядування має адаптивно і розумно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту у містах", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, що карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 12 травня - пом’якшення
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