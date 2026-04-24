Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шмигаль: росія не засвоїла уроків Чорнобиля і вдається до ядерного терору

24 квітня 2026, 16:58
Шмигаль: росія не засвоїла уроків Чорнобиля і вдається до ядерного терору
@Denys_Smyhal
Поки Україна пам'ятає Чорнобиль, росія повторює його помилки.

До 40-х роковин Чорнобильської катастрофи в Україні відкрилася виставка "Чорнобиль: 40 років потому. Історія, що зобов'язує".

На церемонії відкриття виступив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Міністр наголосив: Чорнобиль став важким, але важливим уроком для всього світу. Україна зробила висновки з цієї трагедії – на відміну від росії, яка, на його думку, свідомо ігнорує їх. Шмигаль назвав окупацію Запорізької АЕС, атаки на об'єкти в зоні відчуження та систематичні удари по критичній інфраструктурі проявами цілеспрямованої політики ядерного терору, що загрожує безпеці всього європейського континенту.

Під час виступу міністр подякував ліквідаторам аварії за їхній подвиг, а також працівникам Чорнобильської зони відчуження, профільним службам і всім причетним до організації виставки.

Шмигаль також відзначив внесок Національного банку України у збереження пам'яті про трагедію, зокрема випуск пам'ятної монети до 40-х роковин. Перший її екземпляр міністр отримав особисто.

"Світ має пам'ятати уроки Чорнобиля. І робити все, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Світло обов'язково переможе темряву",  – підсумував він.

ЧорнобильДенис Шмигальросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється