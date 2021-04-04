Шмигаль розповів, як зріс український експорт порівняно з періодом до коронакризи

Найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ з різними країнами

Завдяки підтримці експортерів і бізнесу, у першому кварталі 2021 року спостерігається зростання товарообігу та експорту товарів, навіть у порівнянні з докризовим першим кварталом минулого року.

Про це в Фейсбуці написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Український експорт за перший квартал зріс на 12% у порівнянні з першим кварталом минулого року, коли коронакризи ще не було. Значне зростання експорту наших товарів продовжує спостерігатися в Китай (+55%), до Великої Британії (+38%) та до Європейського Союзу (+17%)», - зазначив він.

За словами глави уряду, це відбувається завдяки підтримці експортерів та бізнесу.

Він додав, що найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ з різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту.

Ще одним інструментом підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство.

«Це установа, яка допомагає нашим експортерам і страхує їх ризики. Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 млрд грн. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дасть змогу збільшити обсяг загального експорту України на 2-3%», - зазначив Шмигаль.

Він також нагадав про Державну програму підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%».

«Від моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали майже 13 тисяч кредитів, а загальна сума склала фактично 30 млрд грн. Програма продовжує набирати оберти – за останній тиждень було видано рекордну суму доступних позик (1,9 млрд грн)», - зазначив Прем'єр.

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