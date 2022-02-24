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Шмигаль створює оперативний економічний штаб

За його словами, у магазинах та на складах продукти є
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль створює оперативно-економічний штаб, який займається режисерськими питаннями, які є вдосконаленням економічної сфери.
Шмигаль створює оперативний економічний штаб Фото: Е15

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Прем'єром створюється оперативний економічний штаб, який займає окремими питаннями, які характеризуються в економічній сфері", - сказав Подоляк.

За його словами, у магазинах та на складах продукти є. Вони мають вистачати на 15-20 днів. "Безумовно, якщо буде спекулятивний запит, такий як на автозаправках, то трохи менше днів у нас буде продукти харчування. Але я думаю, що все це буде працювати в такому оперативному режимі", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що в Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка окупантів зайшла через пункт пропуску "Вільча".

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24 02 2022 15:28
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