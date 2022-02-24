Шмигаль створює оперативний економічний штаб
Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
"Прем'єром створюється оперативний економічний штаб, який займає окремими питаннями, які характеризуються в економічній сфері", - сказав Подоляк.
За його словами, у магазинах та на складах продукти є. Вони мають вистачати на 15-20 днів. "Безумовно, якщо буде спекулятивний запит, такий як на автозаправках, то трохи менше днів у нас буде продукти харчування. Але я думаю, що все це буде працювати в такому оперативному режимі", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, що в Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка окупантів зайшла через пункт пропуску "Вільча".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам