Шмигаль створює оперативний економічний штаб

За його словами, у магазинах та на складах продукти є

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль створює оперативно-економічний штаб, який займається режисерськими питаннями, які є вдосконаленням економічної сфери.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Прем'єром створюється оперативний економічний штаб, який займає окремими питаннями, які характеризуються в економічній сфері", - сказав Подоляк.

За його словами, у магазинах та на складах продукти є. Вони мають вистачати на 15-20 днів. "Безумовно, якщо буде спекулятивний запит, такий як на автозаправках, то трохи менше днів у нас буде продукти харчування. Але я думаю, що все це буде працювати в такому оперативному режимі", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що в Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка окупантів зайшла через пункт пропуску "Вільча".