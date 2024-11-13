Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня – The Guardian

13 листопада 2024, 15:55
Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня – The Guardian
Олаф Шольц
Голосування заплановано на 16 грудня.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що 11 грудня подасть заявку на вотум довіри своєму уряду. Голосування з цього питання заплановано на 16 грудня.
 
Про це пише The Guardian.
 
Результат голосування, за його словами, стане важливим етапом підготовки до виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого.
 
У зверненні до депутатів Бундестагу Шольц закликав їх до спільної роботи на благо країни аж до виборів, наголосивши, що його уряд має намір продовжувати свою діяльність, попри втрату парламентської більшості після виходу з коаліції Вільної демократичної партії (ВДП).
 
"Давайте, заради блага країни працювати разом до нових виборів", - заявив Шольц.
 
Нагадаємо, що після розпаду коаліції канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про готовність поставити питання довірі своєму уряду на голосування в Бундестазі.

 

війна в Україніросія окупантиОлаф Шольц

Останні матеріали

путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється