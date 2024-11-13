Шольц має намір подати заявку на вотум довіри уряду 11 грудня – The Guardian

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що 11 грудня подасть заявку на вотум довіри своєму уряду. Голосування з цього питання заплановано на 16 грудня.

Результат голосування, за його словами, стане важливим етапом підготовки до виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого.

У зверненні до депутатів Бундестагу Шольц закликав їх до спільної роботи на благо країни аж до виборів, наголосивши, що його уряд має намір продовжувати свою діяльність, попри втрату парламентської більшості після виходу з коаліції Вільної демократичної партії (ВДП).

"Давайте, заради блага країни працювати разом до нових виборів", - заявив Шольц.

Нагадаємо, що після розпаду коаліції канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про готовність поставити питання довірі своєму уряду на голосування в Бундестазі.