Шольц: Німеччина стане незалежною від імпорту газу з рф і зробить це швидко

Нинішній коаліційний уряд планує ухвалити ряд законів, які призведуть до швидкої розбудови відновлювальної енергетики, а відтак - позбавлення енергетичної залежності від росії

Нинішня влада Німеччини працює рекордними темпами для досягнення енергетичної незалежності від росії, а також для зниження цін на енергоносії.

З такою заявою виступив у середу в Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Укрінформ.

"Так, ми повинні стати незалежними від імпорту газу з росії, і ми зробимо це з великою швидкістю… Ми вирішили проблему та… забезпечимо енергетичну безпеку Німеччини", - запевнив Шольц.

При цьому він нагадав про будівництво LNG-терміналів: У Вільгельмсгафені, Штаде, Брунсбюттелі, Любміні. Перші з них запрацюють уже в січні наступного року. Переговори про транспортування газу проведені з Нідерландами, Бельгією і вперше в історії - Францією.

Нинішній коаліційний уряд, підкреслив його глава, цього року вже ухвалив та планує ще ухвалити багато законів, які ведуть до швидкої розбудови відновлювальної енергетики, а відтак - позбавлення енергетичної залежності від росії. До того ж, кроки з підготовки до нинішньої складної ситуації були зроблені вчасно, заздалегідь, додав він.

Нинішній канцлер поклав усю провину за створення такої залежності, зокрема, за те, що газосховища минулого року були спустошені, на консерваторів, які стояли у керма держави 16 років. Він пообіцяв, що уряд нинішній зробить усе необхідне, щоби знизити ціни на газ, щоби населення і економіка зазнали якнайменших втрат.

Шольц також нагадав, що до нинішньої ситуації призвела загарбницька війни рф проти України. Війна в Україні продовжує бути, заявив політик, "незмінним велетенським ризиком для миру та безпеки в Європі". Він назвав те, що зараз відбувається, "нічим іншим як імперіалізмом", коли російський президент намагається захопити території сусідніх держав.

"Ми повинні це правильно розуміти, це все було відкрито сказано, не може бути жодних сумнівів щодо його намірів", - зазначив Шольц, підкресливши, що саме тому Німеччина підтримує Україну "давно та дуже ефективно", зокрема, передає важкі озброєння, артилерію, ППО тощо.

"Це найсучасніші озброєння, які саме потрібні наразі на сході України", - заявив канцлер і пообіцяв продовжувати таку підтримку, адже Німеччина вважає себе зобов’язаною робити це так довго, як буде потрібно. Водночас він зауважив, що діяти в питанні постачання зброї без координації з союзниками, було би «безвідповідальним».

Нагадаємо, до початку війни Німеччина була на 55% залежною від російського газу.

Раніше, у Європейському Союзі заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу.