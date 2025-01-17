Шольц відкидає звинувачення щодо підтримки Україною задля політичного виживання – Bloomberg

Критики канцлера Німеччини звинуватили його у зигзагоподібних діях.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає звинувачення в тому, що він ігнорує Київ, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців з СДПН напередодні дострокових виборів до Бундестагу наступного місяця.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Шольц сказав, що готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро за умови, що кошти будуть отримані за рахунок "чистих нових запозичень", а не завдяки скороченню бюджету.

"Це шлях, яким пішли практично всі країни навколо нас. ... Деякі люди думають, що ми повинні фінансувати це, скорочуючи пенсії, скорочуючи трансферти місцевим органам влади, менше інвестуючи в дороги та залізниці, надаючи меншу підтримку економіці", - додав канцлер.

За його словами, підхід "або-або" є неправильним, і це головна причина, чому я вирішив у листопаді минулого року припинити роботу уряду". Нині ж, за словами Шольца, виборцям доведеться вирішити, як фінансувати подальшу підтримку України.

Раніше Шольц заявляв, що підтримка України не повинна впливати на інші витрати Німеччини.