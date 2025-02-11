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Шольц виступив з останньою промовою перед Бундестагом

11 лютого 2025, 13:31
Шольц виступив з останньою промовою перед Бундестагом
Олаф Шольц
Промову розпочав з допомоги Україні
Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив з промовою на останньому 212 пленарному засіданні Бундестагу 20 скликання, яку розпочав з теми допомоги Україні і атаки на політичних опонентів.
 
Про це повідомляє "Укрінформ".
 
"Коли росія почала війну, у нас було лише кілька годин, щоб сформулювати чітку відповідь на цей глибокий "перелом". І ми дали таку відповідь. Ми інвестуємо в наші збройні сили. Ми зміцнюємо безпеку наших союзників у Центральній та Східній Європі. Ми підтримуємо Україну як ніхто в Європі, в тому числі високоефективною зброєю. І в той же час ми не робимо нічого такого, що втягне нас або НАТО в цю війну", - підкреслив Шольц.
 
Канцлер зазначив, що його правилом протягом цих 3 років було: більше безпеки для Німеччини, а не менше. Тому він тримався цього курсу, незважаючи на всю гучну критику з боку опозиції. В цьому контексті політик повторив свою незгоду з передачею Києву далекобійних ракет Taurus, наголосивши, що такою розсудливістю "намагався відвести від німецького народу біду".
 
Лідеру Християнсько-демократичного союзу та своєму головному опоненту на виборах Фрідріху Мерцу він дорікнув на бажання передати Україні Taurus "будь-що", поставити путіну ультиматум, що якщо той не припинить бомбити Україну протягом 24 годин, Німеччина поставить ці ракети, а Україна використає їх проти цілей у глибині росії, а потім, мовляв, змінив риторику щодо цього питання під час виборчої кампанії.
 
Також нинішній глава уряду пригадав Мерцу використання ним висловлення про "соціальний туризм" по відношенню до українських біженців після того, як минула "перша хвиля солідарності" перших місяців війни та соціальні виплати шукачам притулку лягли на бюджет.
 
Чи не основною "картою" проти Мерца в Шольца є обвинувачення в нещодавньому спільному голосуванні ХДС з правими радикалами в парламенті. Представник Соціал-демократичної партії заявив, що тільки з ним як наступним канцлером у Німеччині збережеться сильний демократичний центр.
 
Мерц, який виступив після Шольца, назвав його промову "25-хвилинною, зачитаною з папірця образою на лідера опозиції" і заявив, що проголошений 27 лютого 2022 року Шольцом з трибуни Бундастага "переломний момент" став "моментом без перелому".
Шольцвійна в Україніросія окупанти

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