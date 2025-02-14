Шольц закликає Бундестаг ввести надзвичайний стан через війну в Україні

Це рішення більше не можна відкладати на тлі останніх заяв адміністрації Білого дому.

Парламент Німеччини має визнати війну в Україні "надзвичайною ситуацією" з точки зору наслідків для ФРН і Європи.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в соцмережі X (Twitter).

"Наслідком цього стане той факт, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не буде відбуватися за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян", - оголосив канцлер.

Він додав, що Бундестаг має якнайшвидше ухвалити постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації "у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції".

За словами Шольца, "йдеться про мир і безпеку нашої країни".

Канцелр також вваєа, що з огляду на заяви представників адміністрації США за останню добу, відповідь на це питання більше не можна відтерміновувати.

Олаф Шольц планує просувати дискусію в Євросоюзі про методи інвестування у спільну оборону та побудову потужної європейської оборонної промисловості.

Раніше ми писали, що США та Україна розпочинають консультації щодо завершення війни.