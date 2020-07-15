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Схоже, Каньє Вест уже не буде брати участь у виборах президента США

За даними джерел таблоїда, члени передвиборчого штабу Веста були розчаровані рішенням про зняття репера з перегонів, оскільки справді вірили в його ідеї
Працівникам передвиборчого штабу Каньє Веста оголосили, що репер вирішив відмовитися від участі у виборах президента США.
Схоже, Каньє Вест уже не буде брати участь у виборах президента США Фото: Reuters

"Він вибув", - заявив Крамер, додавши, що команда передвиборчого штабу у Флориді, яка налічувала 180 чоловік, буде розпущена, зазначає "Громадське". У штаті Флорида Вест намагався зареєструватися як незалежний кандидат у президенти. Для цього до середи, 15 липня, йому потрібно було зібрати майже 133 тисячі підписів на свою підтримку.

Крамер так і не прокоментував Intelligencer, що саме стало причиною скасування кампанії Веста. "Не можу сказати нічого хорошого чи поганого про Каньє. Кожен має свої особисті причини ухвалювати ти чи інші рішення. Участь у президентських виборах - певно, чи не найскладніше для когось, хто взагалі про таке думає", - зазначив він.

За даними джерел таблоїда, члени передвиборчого штабу Веста були розчаровані рішенням про зняття репера з перегонів, оскільки справді вірили в його ідеї. Офіційно представники Веста і він сам поки нічого не коментували.

Ще 9 липня інший американський таблоїд TMZ з посиланням на джерела повідомив: сім'я Веста вважає, що в репера біполярний розлад, а тому всі його заяви про можливе президентство можуть бути наслідками хвороби. Офіційного підтвердження цього наразі немає.

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15 07 2020 13:32
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