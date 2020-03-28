Штаб ООС роз'яснив, кому заборонений в’їзд на територію Донецької та Луганської областей
Про це повідомляє пресцентр штабу, зазначає "Громадське".
Так, в'їзд на території Донецької та Луганської областей з сусідніх регіонів обмежили для осіб, які не мають там реєстрації. Обмеження діють і в зворотному порядку, тобто обмежено переміщення осіб, які зареєстровані та проживають у Луганській та Донецькій областях, на територію Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендують не покидати райони постійного проживання без вагомих причин.
Перетинати межі областей дозволено:
– особам, які є перевізниками харчових продуктів, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;
– представникам підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;
– людям, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей, або навпаки;
– медичним працівникам, яких у разі необхідності, залучатимуть до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху коронавірусного захворювання;
– працівникам засобів масової інформації, за наявності акредитації для роботи в районі операції Об’єднаних сил;
– представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;
– представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;
– особам які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб включених до складу ООС.
Окрім цього винятки, за окремим рішенням, робитимуться у разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру чи за критичних життєвих обставин при наявності відповідних підтверджуючих документів.
За додатковою інформацією слід звертатися до Call-центру Об'єднаних сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.
Нагадаємо, що в березні на Донбасі зафіксували найбільшу кількість втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року
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