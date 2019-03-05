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Штаб Зеленського про майбутнє транзиту газу: Зараз потрібно не говорити, а більше робити

"Ми розуміємо, що існує великий ризик втратити транзит"
Питання продовження транзиту російського газу через газотранспортну систему є комплексним і наразі потрібно докладати більше зусиль щодо його вирішення.
Штаб Зеленського про майбутнє транзиту газу: Зараз потрібно не говорити, а більше робити Фото: afp.com

"Про це все ще рано говорити. Ми розуміємо, що існує великий ризик втратити транзит (російського газу - ред.). Зараз потрібно не говорити, а більше робити", - заявив радник обраного президента України Володимира Зеленського та колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк під час зустрічі представників команди Зеленського з європейськими дипломатами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, питання продовження транзиту російського газу багато в чому залежить від позиції США щодо будівництва Росією "Північного потоку-2".

"Ми зустрічалися з американською стороною, обговорювали питання енергобезпеки України, ті виклики, які стоять перед нами цього року, найближчим часом", - додав Данилюк.

Також, голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що Україна близька до укладення договору про постачання зрідженого природного газу (СПГ) з США.

Додамо, Андрій Коболєв припустив, що тристоронні переговори між Україною, ЄС і РФ про договір про транзит газу через Україну швидше за все пройдуть на початку травня.

 
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03 05 2019 13:21
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