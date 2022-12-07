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Штати ліквідували в Сирії ватажка ІДІЛ

Ця операція була ретельно спланована, щоб забезпечити її успішне проведення. Початковий аналіз показав, що жертв серед цивільного населення немає
Лідер "Ісламської держави" в Сирії, що входить до п'ятірки ватажків угруповання бойовиків, був убитий в результаті авіаудару США, заявили у вівторок американські військові.
Штати ліквідували в Сирії ватажка ІДІЛ Фото:reuters
У заяві Центрального командування США зазначено, що Махер аль-Агаль знищений у результаті удару безпілотника на північному заході Сирії, а його близький соратник важко поранений, повідомляє Reuters.
 
"Ця операція була ретельно спланована, щоб забезпечити її успішне проведення. Початковий аналіз показав, що жертв серед цивільного населення немає", - ідеться в заяві.
 
Аль-Агаль відповідав за розвиток мереж ІДІЛ за межами Іраку та Сирії.
 
Його ліквідація стала ще одним ударом по зусиллях ісламістської бойової групи щодо створення партизанських сил після втрати значних територій.
 
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12 07 2022 17:56
ТЕГИ: США, Сирія, ІДІЛ
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