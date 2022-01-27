Штати офіційно передали РФ письмову відповідь щодо безпеки в Європі - Блінкен

За його словами, документ містить занепокоєння США, а також союзників і партнерів у зв’язку з діями Росії, які підривають безпеку в регіоні

Уряд США передав письмові пропозиції, спрямовані на збереження безпеки в Європі та стримування російського вторгнення в Україну.

Про це заявив у середу під час спеціального брифінгу у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні посол (США в Росії - ред.) Салліван передав письмову відповідь Москві", - зауважив глава американської дипломатії.

За його словами, документ містить занепокоєння США, а також союзників і партнерів у зв’язку з діями Росії, які підривають безпеку в регіоні; принципові й прагматичні оцінки стурбованості з боку Москви; пропозиції США у сферах, де обидві сторони можуть досягти взаємних інтересів.

"Ми чітко наголосили, що є ключові принципи, які ми прагнемо підтримувати й захищати, в тому числі суверенітет і територіальну цілісність України, а також право країн обирати свій шлях гарантування безпеки та участі в альянсах",- підкреслив глава Держдепартаменту США.

Блінкен зауважив, що письмовий документ відображає позицію, яку він особисто висловлював у Києві, Берліні й Женеві минулого тижня. У цьому контексті держсекретар наголосив, що США відкриті для діалогу та віддають перевагу дипломатії. Але для цього Росія мусить припинити ескалацію навколо України, пропагандистську риторику та забезпечити принцип взаємного виконання зобов’язань у переговорах щодо майбутньої безпеки в Європі.

"Наша відповідь була складена в повній координації з Україною, нашими європейськими союзниками та партнерами", - заявив Блінкен.

Він додав, що американська сторона не має наміру публікувати у відкритому доступі письмову відповідь Росії, "оскільки ми вважаємо, що дипломатія матиме кращий шанс для успіху, якщо ми забезпечимо простір для конфіденційних переговорів". Глава зовнішньополітичного відомства США також висловив сподівання, що російська сторона дотримуватиметься такого самого підходу.

Крім того, держсекретар США поінформував, що НАТО також розробило та невдовзі передасть Москві власний документ, "який міститиме ідеї та занепокоєння щодо колективної безпеки в Європі".

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену на зустрічі в Женеві у п’ятницю, що ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки" матиме найсерйозніші наслідки.