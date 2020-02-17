Шторм у Великій Британії паралізував роботу транспортної системи, підвищений рівень небезпеки
Потужний шторм "Денніс" призвів до значних перебоїв у роботі транспортної системи на півдні Уельсу і в деяких частинах Англії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Поливні дощі налетіли на Велику Британію в ніч проти неділі. Вони супроводжувалися сильними поривами вітру, швидкість яких досягала 140 км/год. Багато автомобільних доріг затоплено.
Спричинені зливами повені порушили залізничне й авіаційне сполучення. Стихія торкнулася і роботи міжнародного аеропорту Хітроу, де скасовано десятки авіарейсів.
Напередодні Міноборони Великої Британії задіяло військових для надання допомоги в найбільш постраждалих районах, зокрема, у Західному Йоркширі. Уздовж річки Уз у місті Йорк розміщено мішки з піском як дамбу.
"Денніс" також торкнувся Шотландії, де для руху автомобілів закрито всі мости через річки Форт і Тей.
Загалом підвищений рівень небезпеки оголошено майже в 1 тис. населених пунктів. В Англії у різних районах діє приблизно 600 попереджень про загрозу повеней, десятки загроз оголошено в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.
Міністр охорони довкілля Джордж Юстіс попередив, що наслідки "Денніса" будуть серйознішими, ніж від шторму "Кіара", який нещодавнього пройшовся країнами Європи. Однак він зазначив, що поки що планів оголошення режиму НС на національному рівні немає. "Поки що це не загальнонаціональна надзвичайна ситуація, але безумовно в зазначених районах йдеться про локальні НС", - сказав Юстіс.
Раніше в лютому на Європу, зокрема на Велику Британію, налетів шторм "Кіара", який також призвів до затоплень у багатьох районах. Приблизно десять людей загинули. Пориви вітру "Кіари" на північному заході Уельсу досягали 150 км/ч.
Нагадаємо, що шторм у Європі: буревій перемістився до Австрії, жертв побільшало
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