13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

Сьогодні, 13 січня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Шквальний вітер охопить західні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією синоптиків, сильний вітер очікується в таких областях:

Волинська,

Рівненська,

Львівська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Закарпатська.

Штормове попередження в Україні: в яких областях очікувати сильного вітру

Фото: в Україні оголошено штормове попередження (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні сьогодні на півночі температура повітря опуститься до -19, однак на сході та півночі буде сонячно.