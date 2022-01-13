CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 13 січня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Шквальний вітер охопить західні регіони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штормове попередження в Україні: в яких областях очікувати сильного вітру
13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)
Фото: perspektyvy.kiev.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Так, за інформацією синоптиків, сильний вітер очікується в таких областях:
Волинська,
Рівненська,
Львівська,
Тернопільська,
Хмельницька,
Івано-Франківська,
Чернівецька,
Закарпатська.
Штормове попередження в Україні: в яких областях очікувати сильного вітру
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, в Україні сьогодні на півночі температура повітря опуститься до -19, однак на сході та півночі буде сонячно.
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13 01 2022 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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