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Штормове попередження в Україні: в яких областях очікувати сильного вітру

13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)
Сьогодні, 13 січня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Шквальний вітер охопить західні регіони.
Штормове попередження в Україні: в яких областях очікувати сильного вітру Фото: perspektyvy.kiev.ua
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
 
"13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
 
Так, за інформацією синоптиків, сильний вітер очікується в таких областях:
 
Волинська,
Рівненська,
Львівська,
Тернопільська,
Хмельницька,
Івано-Франківська,
Чернівецька,
Закарпатська.
Штормове попередження в Україні: в яких областях очікувати сильного вітру
 
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (meteo.gov.ua)
 
Нагадаємо, в Україні сьогодні на півночі температура повітря опуститься до -19, однак на сході та півночі буде сонячно.
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13 01 2022 10:18
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