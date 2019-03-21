"Штрафи будуть жахливими": Аваков розповів, коли на дорогах з'являться камери фіксації порушень ПДР

Всього поліція планує встановити близько тисячі камер

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція планують запустити систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху вже цього року.

"Майже все готове, нам не вистачає можливо лише незначних деталей, можливо однієї постанови уряду та маленької поправки в парламенті", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами посадовця, система запрацює по всій країні, проте кількість камер буде обмеженою — спочатку "30 камер, потім 50, потім 150".

Всього ж поліція планує встановити близько 1 000 камер.

"Я думаю, що цього року ми це увімкнемо", - сказав Арсен Аваков.

Він не уточнив, камери якого типу та характеристик планує закупати поліція.

Міністр висловив сумнів, що українці готові до початку роботи такої систему, тому що "штрафи із цих камер будуть жахливими".

"Одна справа казати, що ми хороші, а інша — дотримуватись правил".

За словами голови МВС, на ділянках доріг, де з жовтня 2018 року працюють портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, рівень аварійності знизився на 15%.

Подібного ефекту він очікує й від роботи камер.

27 вересня 2018 року у силу вступила норма закону про можливість автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

При цьому відповідальність за такі порушення нестиме не водій транспортного засобу, а його власник. За авто з іноземною реєстрацією відповідатиме людина, яка завезла його на територію України.

Якщо ж за кермом на момент порушення ПДР був не власник, то уникнути штрафу він зможе, на думку експертів, тільки якщо водій сам зізнається у вчиненні порушення, або ж авто викрали.

У жовтні 2018 року на дорогах країни вже почали працювати американські пристрої вимірювання швидкості транспортних засобів TruCam.

Перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький написав у Facebook, що станом на середину лютого правоохоронці мали 50 таких "радарів".

За його словами, до відповідальності за допомогою даних цих приладів вдалося притягнути 43 тисячі порушників.

Причиною для запровадження такої системи стало намагання зменшити кількість ДТП на дорогах, особливо в результаті яких гинуть люди.

За даними Національної поліції, у 2018 році в Україні сталося понад 150 тисяч ДТП, з них 24 тисячі із постраждалими. Понад 3,3 тисячі людей загинули.

Нагадаємо, що глава МВС Арсен Аваков хоче щорічно забирати на МВС 10 мільярдів від штрафів із TruCam.

TruCam з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова.