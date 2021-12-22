Штрафи за газети російською: що чекає на друковані ЗМІ у 2022 році

З 16 січня 2022 року всі загальноукраїнські та регіональні друковані засоби масової інформації в Україні повинні видаватися державною мовою.

Про це нагадують у пресслужбі Державного комітету телебачення та радіомовлення України, зазначає Громадське.

Розповсюдження в Україні за передплатою друкованих видань російською мовою допускатиметься, якщо їхні засновники дозволять також передплату такого ж видання державною мовою.

Українськомовна версія видання повинна бути незалежно від того, чи його розповсюдження відбувається на платній основі, чи на безоплатній - серед яких безплатне роздавання.

У відомстві зазначають, що для друкованих ЗМІ, у яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання почне діяти з 16 липня 2024 року.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення й рекламу. До винятків належать англійська мова, офіційні мови Євросоюзу, кримськотатарська й мови інших корінних народів України. Російська в цей перелік не потрапила.

За порушення цих вимог передбачають штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-8,5 тисяч гривень). Повторне порушення протягом року передбачає штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8,5-11,9 тисяч гривень).

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року.