Штучний інтелект навчили виявляти пацієнтів із високим ризиком інфаркту

За словами науковців, зміни в крихітних кровоносних судинах сітківки ока є показниками більш широких судинних захворювань, включаючи проблеми з серцем

Група дослідників із Університету Лідса (Велика Британія) навчила систему на основі штучного інтелекту виявляти пацієнтів із високим ризиком серцевого нападу на основі аналізу знімків їхніх очей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News-Medical.

За словами науковців, зміни в крихітних кровоносних судинах сітківки ока є показниками більш широких судинних захворювань, включаючи проблеми з серцем.

Зазначається, що дослідники використовували методи глибокого навчання, щоб навчити систему на основі штучного інтелекту автоматично зчитувати фотографії сітківки ока та ідентифікувати тих людей, у яких протягом наступного року ймовірно станеться серцевий напад.

"Ця техніка відкриває можливість здійснити революцію у сфері скринінгу серцевих захворювань. Сканування сітківки ока порівняно дешеве і зазвичай використовується в багатьох офтальмологів. У результаті автоматизованого скринінгу пацієнти, які мають високий ризик захворіти, можуть бути направлені до спеціалізованих кардіологічних медзакладів", - заявив професор Алекс Франжі.

Він також додав, що фотографії сканування очей також можна використовувати для відстеження ранніх ознак серцевих захворювань у пацієнтів.

Нагадаємо, що завдяки урядовій програмі, яка передбачає закупівлю стаціонарного ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, в Україні смертність від інфарктів зменшилася на 20%.