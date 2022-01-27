Штучний інтелект навчили виявляти пацієнтів із високим ризиком інфаркту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє News-Medical.
За словами науковців, зміни в крихітних кровоносних судинах сітківки ока є показниками більш широких судинних захворювань, включаючи проблеми з серцем.
Зазначається, що дослідники використовували методи глибокого навчання, щоб навчити систему на основі штучного інтелекту автоматично зчитувати фотографії сітківки ока та ідентифікувати тих людей, у яких протягом наступного року ймовірно станеться серцевий напад.
"Ця техніка відкриває можливість здійснити революцію у сфері скринінгу серцевих захворювань. Сканування сітківки ока порівняно дешеве і зазвичай використовується в багатьох офтальмологів. У результаті автоматизованого скринінгу пацієнти, які мають високий ризик захворіти, можуть бути направлені до спеціалізованих кардіологічних медзакладів", - заявив професор Алекс Франжі.
Він також додав, що фотографії сканування очей також можна використовувати для відстеження ранніх ознак серцевих захворювань у пацієнтів.
Нагадаємо, що завдяки урядовій програмі, яка передбачає закупівлю стаціонарного ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, в Україні смертність від інфарктів зменшилася на 20%.
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