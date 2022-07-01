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"Шукайте мирні шляхи": в ООН закликають владу та протестувальників Казахстану утриматися від насильства

Також верховна комісарка ООН закликала звільнити всіх затриманих громадян, які "всього лиш реалізували своє право на мирний протест"
Верховна комісарка ООН із прав людини Мішель Бачелет закликала всі сторони конфлікту в Казахстані утриматися від насильства та шукати мирні шляхи розв’язання проблем.
"Шукайте мирні шляхи": в ООН закликають владу та протестувальників Казахстану утриматися від насильства Мішель Бачелет. Фото: AFP

Її заяву цитує "Радио Азаттык", пише "Громадське".

"Люди мають право на мирний протест і свободу вираження поглядів. Водночас протестувальники, незалежно від того, наскільки вони розгнівані або скривджені, не повинні вдаватися до насильства", - стверджує Бачелет.

Також верховна комісарка ООН закликала звільнити всіх затриманих громадян, які "всього лиш реалізували своє право на мирний протест".

Вона також нагадала владі Казахстану, що сила має застосовуватися з дотриманням суворих вимог до необхідності та пропорційності.

Натомість смертоносна сила, зокрема бойові патрони, слід використовувати лише у крайньому разі проти конкретних громадян для усунення неминучої загрози смерті або серйозного поранення.

"Держави справді мають право оголошувати надзвичайний стан за певних обмежених обставин, але будь-який відступ від прав людини підпорядковується суворим вимогам потреби та пропорційності", - наголосила вона.

Бачелет уточнила, що деякі права, зокрема право на життя, заборона на тортури та інше жорстоке поводження, а також право не наражатися на свавільне затримання продовжують застосовуватися за будь-яких обставин.

Вона також послалася на тотальне блокування інтернет-зв'язку в країні, який був повністю відсутній по всьому Казахстану з вечора до ночі 5 січня. Наразі інтернет в Алмати відсутній, в інших містах працює з великими перебоями, передає Telegram-канал "Vласть о главном".

"Відключення інтернету, що фактично обмежує доступ людей до інформації… не є відповіддю на кризу, але загрожує розпалюванням насильства та заворушень", - наголосила представниця ООН.

Вона закликає владу Казахстану забезпечити негайне та повне відновлення інтернет-послуг, які, зокрема, мають життєво важливе значення для служб невідкладної медичної допомоги під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що у столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан

 
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07 01 2022 14:35
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