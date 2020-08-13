Шведська "Embracer Group AB" придбала українську компанію з розробки комп'ютерних ігор "4A Games"

Очікується, що валовий продаж ігор 4A Games за 2020 рік принесе майже EUR20 млн, а операційний прибуток студії становитиме EUR12 млн.

Як повідомляється на сайті Embracer, сума угоди становить $45 млн, із яких $25 млн виплачуються готівкою, а $20 млн у вигляді акцій (50% із них будуть розблоковані через рік, а ще 50% - через два роки).

Шведська холдингова компанія Embracer Group AB через студію Saber Interactive, яка належить їй, придбала 100% української компанії з розробки комп'ютерних ігор 4A Games (штаб-квартири - Київ, Мальта), відому за іграми Metro 2033, Metro: Last Light і Metro Exodus, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті Embracer, сума угоди становить $45 млн, із яких $25 млн виплачуються готівкою, а $20 млн у вигляді акцій (50% із них будуть розблоковані через рік, а ще 50% - через два роки).

Крім того, 4A Games у разі виконання поставлених видавцем цілей протягом п'яти років отримає до $35 млн ($15 млн готівки і $20 млн в акціях). Разом сума угоди може становити $80 млн.

При цьому очікується, що валовий продаж ігор 4A Games за 2020 рік принесе майже EUR20 млн, а операційний прибуток студії становитиме EUR12 млн.

"Завдяки придбанню Sabre Interactive залучає до роботи авторитетну команду з понад 150 осіб у двох студіях на Мальті та в Україні, а також найкращу у своєму класі технологію від першої особи (FPS), яка розроблена компанією і належить їй", - йдеться в повідомленні Embracer.

"Embracer Group і Sabre Interactive - ідеальні партнери для 4A Games і для нашої наступної фази зростання. Разом ми продовжимо розвивати франшизу Metro і зосередимося на забезпеченні багатокористувацької гри для наших фанатів. Ми з нетерпінням очікуємо можливості створення нового і ще амбітнішого IP AAA у найближчому майбутньому", - наведено у повідомленні слова гендиректора 4A Games Діна Шарпа.

Крім того, у четвер Embracer Group повідомила ще про сім придбань: 100% австрійської Pow Wow Entertainment (ціна не розголошується), 50% шведської Palindrome Interactive за SEK21,5 млн, 100% австрійської Rare Earth Games за EUR0,3 млн, 100% іспанської Vermila Studios за EUR0,9 млн, 100% німецької Sola Media за EUR2,3 млн, 100% німецької Deca Live Operations GmbH EUR25 млн і 100% американсько-канадської New World Interactive LLC (ціна не розголошується). У всіх випадках, де розкриваються умови угоди, частина оплати в розмірі 20-40% здійснюється акціями самої Embracer Group. Крім того засновникам, які залишаються, запропоновані додаткові виплати акціями у майбутньому, за умови досягнення певних фінансових цілей.

Embracer Group (раніше - THQ Nordic AB) - материнська компанія бізнесів, що займаються розробкою та випуском комп'ютерних і консольних ігор для глобального ігрового ринку. У групи є великий каталог із понад 160 франшизами, такими як Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest і World War Z.

Головний офіс Embracer Group розміщений у Карлстаді (Швеція). Компанія представлена п'ятьма оперативними групами: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest і Sabre Interactive. Група має 31 внутрішню студію розробки ігор і нараховує понад 3500 співробітників і найнятих роботодавців у більше ніж 40 країнах. Її акції котируються на Nasdaq First North Growth Market у Стокгольмі.

Embracer Group у першому кварталі 2020 фінансового року (квітень-червень) відзвітувала про зростання виручки на 81% - до SEK2,069 млрд ($238,3 млн за поточним курсом), а її EBITDA зросла у 2,5 раза - до SEK965,2 млн.

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