Шведський суд дозволив передати Україні судно, підозрюване у вивезенні зерна з окупованих територій

Вперше іноземний суд арештував судно за запитом української прокуратури.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих росією територій.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція та берегова охорона Швеції затримали судно біля південного узбережжя країни ще в березні. За версією слідства, Caffa ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан. Коли судно затримали, з'ясувалося, що більшість із 11 членів екіпажу були громадянами росії.

4 червня окружний суд Швеції арештував Caffa за запитом української прокуратури, що стало першим подібним випадком в іноземному суді. Суд зазначив, що дії, у яких підозрюють власників судна, за шведським законодавством можуть кваліфікуватися як воєнний злочин. Це відкриває шлях для передачі судна та доказів українським органам.

Україна домагається передачі Caffa в межах розслідування російських воєнних злочинів, пов'язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з окупованих територій. Компанія Caffa Shipping Limited, що володіє суховантажем, намагалася оскаржити арешт, однак суд відхилив ці спроби. Власник має ще три тижні для подання апеляції.