Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Швеція дозволила продаж комах у продуктових магазинах

Компанії зобов'язані перевіряти, чи продукти харчування є безпечними і були виготовлені з дотриманням вимог гігієни
Швеція дала "зелене світло" супермаркетам на продаж комах як продуктів харчування.
Швеція дозволила продаж комах у продуктових магазинах Фото: telegraph.co.uk

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Раніше такий дозвіл дали Данія, Нідерланди і Фінляндія, але не Швеція і більшість інших країн ЄС. 

Причина - розбіжності з приводу того, як інтерпретувати правила, згідно з якими продаж нових харчових продуктів спочатку повинна схвалити Європейська комісія. Вона повинна підтвердити, що харчові продукти є безпечними.

Тепер же Європейський суд ухвалив рішення, за якими цілі комахи не підпадають під дію попереднього законодавства про харчові продукти, що відкрило шлях для продажу комах в Швеції.

Шведське агентство з безпеки харчових продуктів попереджає, що деякі комахи, особливо борошняні черв’яки та цвіркуни, можуть викликати алергічні реакції - зокрема в людей, які також мають алергію на молюски.

Компанії зобов'язані перевіряти, чи продукти харчування є безпечними і були виготовлені з дотриманням вимог гігієни.

Читайте також: Ризик глобального вимирання комах виявився вищим за передбачуваний

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 10 2020 16:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.