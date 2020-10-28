Швеція дозволила продаж комах у продуктових магазинах
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Раніше такий дозвіл дали Данія, Нідерланди і Фінляндія, але не Швеція і більшість інших країн ЄС.
Причина - розбіжності з приводу того, як інтерпретувати правила, згідно з якими продаж нових харчових продуктів спочатку повинна схвалити Європейська комісія. Вона повинна підтвердити, що харчові продукти є безпечними.
Тепер же Європейський суд ухвалив рішення, за якими цілі комахи не підпадають під дію попереднього законодавства про харчові продукти, що відкрило шлях для продажу комах в Швеції.
Шведське агентство з безпеки харчових продуктів попереджає, що деякі комахи, особливо борошняні черв’яки та цвіркуни, можуть викликати алергічні реакції - зокрема в людей, які також мають алергію на молюски.
Компанії зобов'язані перевіряти, чи продукти харчування є безпечними і були виготовлені з дотриманням вимог гігієни.
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