Швеція критикує Китай за відмову у доступі до судна, підозрюваного в диверсії у Балтійському морі – FT
Уряд Швеції невдоволений тим, що Китай не допустив на борт Yi Peng 3 шведського прокурора, який проводить розслідування можливої причетності цього судна до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
Про це повідомляє щоденна британська газета Financial Times.
Цієї суботи судно Yi Peng 3 залишило міжнародні води між Данією і Швецією і прямує до Єгипту.
Минулого четверга китайські слідчі піднялися на борт судна і команда дозволила представникам Швеції, Німеччини, Фінляндії та Данії зайти на судно як спостерігачам, але, за словами шведської влади, не дозволила доступ прокурору Хенріку Седерману.
"Судно йде, а прокурору не надано можливості оглянути судно і допитати екіпаж у межах шведського кримінального розслідування", - заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Уряд ШВецї просив, щоб Yi Peng 3 перемістився з міжнародних вод на шведську територію, що дозволило б провести повне розслідування причини розриву кабелів між Швецією, Литвою, Фінляндією і Німеччиною минулого місяця.
Видання пише, що огляд судна в четвер засвідчив, що сумнівів щодо причетності судна до інциденту майже не залишилося.
В той же час, міністр закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Китай надав інформацію та документи для спільного розслідування і закликав Німеччину, Швецію, Фінляндію та Данію долучитися і завершити розслідування.
"Щоб співпрацювати зі слідством, Yi Peng 3 було зупинено на тривалий період часу, і щоб захистити фізичне і психічне здоров'я екіпажу, компанія-судновласник вирішила відновити рейс після всебічної оцінки і консультацій із зацікавленими сторонами", - додала Мао.
Глава МЗС Китаю, сказала, що Китай заздалегідь повідомив всі відповідні країни і готовий підтримувати зв'язок і співпрацю.
В четвер, 19 грудня, вперше після пошкодження кабелів у Балтійському морі шведів пустили на китайське судно.