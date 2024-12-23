Корабель залишив міжнародні води між Данією і Швецією та прямує до Єгипту.

Уряд Швеції невдоволений тим, що Китай не допустив на борт Yi Peng 3 шведського прокурора, який проводить розслідування можливої причетності цього судна до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Про це повідомляє щоденна британська газета Financial Times.

Цієї суботи судно Yi Peng 3 залишило міжнародні води між Данією і Швецією і прямує до Єгипту.

Минулого четверга китайські слідчі піднялися на борт судна і команда дозволила представникам Швеції, Німеччини, Фінляндії та Данії зайти на судно як спостерігачам, але, за словами шведської влади, не дозволила доступ прокурору Хенріку Седерману.

"Судно йде, а прокурору не надано можливості оглянути судно і допитати екіпаж у межах шведського кримінального розслідування", - заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Уряд ШВецї просив, щоб Yi Peng 3 перемістився з міжнародних вод на шведську територію, що дозволило б провести повне розслідування причини розриву кабелів між Швецією, Литвою, Фінляндією і Німеччиною минулого місяця.

Видання пише, що огляд судна в четвер засвідчив, що сумнівів щодо причетності судна до інциденту майже не залишилося.

В той же час, міністр закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Китай надав інформацію та документи для спільного розслідування і закликав Німеччину, Швецію, Фінляндію та Данію долучитися і завершити розслідування.

"Щоб співпрацювати зі слідством, Yi Peng 3 було зупинено на тривалий період часу, і щоб захистити фізичне і психічне здоров'я екіпажу, компанія-судновласник вирішила відновити рейс після всебічної оцінки і консультацій із зацікавленими сторонами", - додала Мао.

Глава МЗС Китаю, сказала, що Китай заздалегідь повідомив всі відповідні країни і готовий підтримувати зв'язок і співпрацю.

В четвер, 19 грудня, вперше після пошкодження кабелів у Балтійському морі шведів пустили на китайське судно.