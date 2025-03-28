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ПОЛІТИКА

Швеція надає понад €7 млн для розвитку технологій безпілотників та розмінування в Україні

28 березня 2025, 21:03
Швеція надає понад €7 млн для розвитку технологій безпілотників та розмінування в Україні
Фото: РБК
Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (7,2 млн євро) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні.

Уряд Швеції доручив Збройним силам здійснити виплати коаліціям сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату "Рамштайн".

Про це йдеться у повідомленні шведського уряду.

Ця підтримка у розмірі 80 млн шведських крон (7,2 млн євро) є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні.

Уряд Швеції неодноразово доручав Збройним силам Швеції надавати підтримку коаліціям сил і засобів в рамках Контактної групи з питань оборони України. Тепер Збройні сили отримають аналогічне завдання і нададуть 40 млн шведських крон (3,6 млн євро) на підтримку Коаліції з розмінування і стільки ж на підтримку Коаліції з використання безпілотників.

"Ця підтримка гарантує, що Україна зможе розвивати свою технологію безпілотників і спроможність розмінування. Це допоможе українській армії і українському суспільству", – сказав міністр оборони Пол Йонсон.

війнаШвеціябезпілотникирозмінуванняпідтримка України

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