НОВИНИШвеція, де у вересні відбудуться загальні вибори, приєдналася до Франції у створенні агентства для боротьби з дезінформацією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швеція створила агентство для боротьби з фейковими новинами перед виборами
Фото: РБК
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Місія Шведського агентства психологічного захисту – "захищати наше відкрите та демократичне суспільство та вільні думки шляхом виявлення, аналізу та відповіді на невідповідні впливи та іншу інформацію, що вводить в оману, спрямовану проти Швеції чи її інтересів".
Агентство, яке запрацювало 1 січня, має відділи, які відповідно "виявляють, аналізують та реагують на вплив неправомірного інформаційного контенту та іншої оманливої інформації", а також "розробляють і зміцнюють загальну спроможність суспільства до психологічного захисту".
Урядовий орган, який не назвав жодної країни, яку підозрює в участі в кампаніях дезінформації, заявив, що "надаватиме підтримку населенню, агенціям, муніципалітетам, ЗМІ, добровільним оборонним організаціям та громадянському суспільству загалом, а також працюватиме для посилення координації між цими акторами".
У 2018 році розвідувальна служба Швеції заявила, що іноземні держави не проводили жодної комплексної кампанії, щоб вплинути на шведські парламентські вибори. Однак служба додала, що "іноземна сила чинить вплив на Швецію в довгостроковій перспективі".
Наступні загальні вибори у Швеції заплановані на 11 вересня.
У Франції, в якій у квітні відбудуться президентські вибори, минулого року було створено агентство для боротьби з іноземною дезінформацією та фейковими новинами.
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05 01 2022 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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