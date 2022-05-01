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Швеція створила агентство для боротьби з фейковими новинами перед виборами

Швеція, де у вересні відбудуться загальні вибори, приєдналася до Франції у створенні агентства для боротьби з дезінформацією.
Швеція створила агентство для боротьби з фейковими новинами перед виборами Фото: РБК
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
 
Місія Шведського агентства психологічного захисту – "захищати наше відкрите та демократичне суспільство та вільні думки шляхом виявлення, аналізу та відповіді на невідповідні впливи та іншу інформацію, що вводить в оману, спрямовану проти Швеції чи її інтересів".
 
Агентство, яке запрацювало 1 січня, має відділи, які відповідно "виявляють, аналізують та реагують на вплив неправомірного інформаційного контенту та іншої оманливої ​​інформації", а також "розробляють і зміцнюють загальну спроможність суспільства до психологічного захисту".
 
Урядовий орган, який не назвав жодної країни, яку підозрює в участі в кампаніях дезінформації, заявив, що "надаватиме підтримку населенню, агенціям, муніципалітетам, ЗМІ, добровільним оборонним організаціям та громадянському суспільству загалом, а також працюватиме для посилення координації між цими акторами".
 
У 2018 році розвідувальна служба Швеції заявила, що іноземні держави не проводили жодної комплексної кампанії, щоб вплинути на шведські парламентські вибори. Однак служба додала, що "іноземна сила чинить вплив на Швецію в довгостроковій перспективі".
 
Наступні загальні вибори у Швеції заплановані на 11 вересня.
 
У Франції, в якій у квітні відбудуться президентські вибори, минулого року було створено агентство для боротьби з іноземною дезінформацією та фейковими новинами.
 
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05 01 2022 14:58
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