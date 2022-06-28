Швеція та Фінлядія заявили про прогрес у переговорах з Туреччиною щодо вступу у НАТО

Ердоган сказав, що країни Північної Європи повинні взяти до уваги побоювання Туреччини і продемонструвати не тільки слова, а й результати, якщо вони хочуть стати членами НАТО

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо та міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявили про досягнення певного прогресу у переговорах з Туреччиною, яка блокує заявки двох країн на вступ до НАТО.

"Ми готові до того, що сьогодні може статися щось позитивне, але це може забрати більше часу. У такому разі ми виявимо терпіння та продовжимо обговорення навіть після саміту", - сказала Лінде.

Ніїністьо був трохи обережнішим, заявивши, що на переговорах було більше порозуміння, але він не в ні оптимістичний, ні песимістичний, коли йдеться про результат його зустрічі з президентом Туреччини, генсеком НАТО і прем'єр-міністром Швеції пізніше сьогодні в Мадриді.