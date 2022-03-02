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Швеція за тиждень скасує більшість карантинних обмежень

В Агентстві громадського здоров’я дійшли висновку, що коронавірус надалі можна не вважати хворобою, що становить підвищену небезпеку для суспільства, та звернулись з такою рекомендацією до уряду
Швеція з 9 лютого відмовиться від більшості обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.
Швеція за тиждень скасує більшість карантинних обмежень Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

В Агентстві громадського здоров’я дійшли висновку, що коронавірус надалі можна не вважати хворобою, що становить підвищену небезпеку для суспільства, та звернулись з такою рекомендацією до уряду. 

"Наближається час, коли можна знову "відкривати" Швецію", - зазначила прем’єрка Магдалена Андерссон. 

"Ми можемо почати повертатися до нормального життя. Але уряд продовжить пильно стежити за тим, як далі буде розвиватися пандемія", - зазначила міністерка охорони здоров’я і соціальних питань Лена Халленгрен. 

Надалі зберігається рекомендація залишатись вдома і уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має симптоми, схожі на симптоми Covid-19.

Особам, які з певних причин не щеплені, рекомендується уникати перебування серед великої кількості людей. 

З 9 лютого перестають діяти рекомендації щодо маски у громадському транспорті за наявності великої кількості пасажирів, рекомендація дистанційної роботи та "гібридного" формату навчання для студентів, рекомендація до організацій та закладів уникати великих масових заходів всередині приміщень.

2 лютого у Швеції з населенням близько 10 млн повідомили про понад 39 тисяч нових заражень та 67 смертей серед коронахворих. 

Понад 83% дорослих в країні повністю вакциновані від коронавірусу і вже майже 50% отримали підсилюючу третю дозу. З урахуванням підлітків, в країні повністю щеплені 86,5% населення віком від 12 років.

Нагадаємо, що уряд Норвегії оголосив про скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

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03 02 2022 10:55
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