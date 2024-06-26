Швейцарія прагне завершити переговори з ЄС про оновлення відносин цього року – Bloomberg

Євросоюз є головним торговельним партнером Швейцарії.

Швейцарія хоче завершити переговори щодо нової угоди з Європейським Союзом цього року.

"Політична мета ‒ завершити переговори цього року. Це “в інтересах Швейцарії, її економіки, промисловості та досліджень, щоб рішення знаходилися швидко. Але якість результатів на першому місці", ‒ зазначила президентка Віола Амгерд.

ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія – четвертим за величиною партнером ЄС.

Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян – в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон на роботу.