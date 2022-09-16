Швидкість підйому рівня моря у Новій Зеландії прискорилася вдвічі за 60 років

Рівень моря навколо Нової Зеландії за останні 60 років зростав удвічі швидше, ніж на початку минулого століття. Про це свідчать дані Stats NZ.

Головну роль у цьому відіграли кліматичні зміни, повідомляє The Guardian.

Індикатори зростання рівня моря показали, що його швидкість подвоїлася між 1961 і 2020 роками в порівнянні з періодом 1901-1960-ми. Це справедливо для трьох з чотирьох точок, в яких велися спостереження: Веллінгтон, Літтелтон і Данідіне.

При цьому, у столиці, Веллінгтоні, спостерігалося найбільше за останні роки зростання, 2,84 міліметра на рік, а в Літтелтоні, неподалік Крайстчерча, спостерігалася найвища загальна тенденція за останні 120 років, 2,24 міліметра на рік.

Під час проведення вимірювань враховувалися будь-які локальні зміни вертикального руху землі, які можуть бути викликані геологічними процесами чи діяльністю людини та викликати просідання.

Вчені назвали зміни клімату головною рушійною силою зростання рівня моря. Викиди парникових газів нагрівають атмосферу Землі, тепло поглинається океаном. Розширення води у поєднанні зі зростанням її обсягів через танення льодовиків і призводить до підвищення рівня моря.

Прогнози подальшої зміни клімату свідчать про те, що надалі рівень моря лише зростатиме. Це вплине на прибережні спільноти, інфраструктуру, біорізноманіття та довкілля тварин і рослин.

Нова Зеландія має велику берегову лінію, багато будинків побудовані недалеко від берега. Кожен сьомий мешканець (675 тисяч осіб) проживає в районах, що зазнають повеней, а ще 7062 тисячі – у районах, які, за прогнозами, постраждають від різкого підвищення рівня моря.

Раніше повідомлялось, що вчені знайшли спосіб очищення води та ґрунту.