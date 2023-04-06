Сі підтвердив, що поговорить із Зеленським, коли складуться умови – фон дер Ляєн
Про це вона сказала вже після брифінгу.
Передає Європейська правда.
"Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це", – заявила президент Європейської комісії.
І додала, що цікаво було почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час.
"Я думаю, що це позитивний елемент", – додала вона.
Президент ЄК розповіла, що під час переговорів із лідером Китаю порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському мирному плану й заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.
"Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам", – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.