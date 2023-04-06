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Сі підтвердив, що поговорить із Зеленським, коли складуться умови – фон дер Ляєн

06 квітня 2023, 17:55
Сі підтвердив, що поговорить із Зеленським, коли складуться умови – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поставила питання лідеру Китая Сі Цзіньпіну щодо переговорів із Зеленським.

Про це вона сказала вже після брифінгу. 

Передає Європейська правда.

"Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це", – заявила президент Європейської комісії.

І додала, що цікаво було почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. 

"Я думаю, що це позитивний елемент", – додала вона.

Президент ЄК  розповіла, що під час переговорів із лідером Китаю порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському мирному плану й заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.

"Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам", – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

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